Novio de Lina Tejeiro dice que no lo han llamado para encarnar a Darío Gómez en su telenovela

No ha pasado mucho tiempo tras la sensible muerte del cantante Darío Gómez, mejor conocido como ‘El Rey del Despecho’, cuando ya muchos hablan de una telenovela, tal como ocurrió con historias biográficas de otros cantantes colombianos.

Puede leer: Pipe Bueno revela video inédito junto a Darío Gómez en ‘Guaro Remix’ y así bailaba ‘El Rey del Despecho’

Y el intérprete de ‘X Ti Lo Digo’ Juan Duque busca quedarse con el supuesto papel ya que en sus historias de Instagram dejo ver una conversación con uno de sus allegados con quien habla respecto al tema.

Duque respondió a la pregunta de un seguidor que decía “¿Si es verdad que lo van a contratar para ser el prota de la novela de Darío Gómez?”. A lo que este respondió con un error de fecha. “Hoy, 3 de julio, 9 y media de la mañana no me ha contactado nadie para ser el protagonista de Darío Gómez”, pero es interrumpido por su acompañante quien le dice “Parce usted tiene que aprenderse ‘Sobreviviré sino, no lo van a llamar nunca, en la vida nunca”.

Y la pareja de Lina Tejeiro insistió en “Si no me aprendo ‘Daniela’ pa’, no me llaman, no me han dicho nada, vamos a mirar a ver si nos llaman”, continuó. Es de recordar que Juan Duque se encuentra en Santa Marta desde donde participó en la siembra de corales, acción que fue aplaudida en sus redes sociales.

Lo que se sabe de la novela de Darío Gómez

Tiempo atrás Arelys Henao “La Reina de la Música Popular” confesó que no se demoraría más de un año en que se anuncie la serie de ‘El Rey del Despecho’, pues el fallecido Darío Gómez siempre quiso contar su historia y anhelaba que los colombianos supieran toda la verdad sobre su vida.

Puede leer: Esta es la canción de Darío Gómez con la que Jessi Uribe se dio a conocer en el mundo

“Él quería una serie de su vida. El maestro Darío Gómez soñaba ver su serie… Darío Gómez merece tener su serie y que Colombia disfrute de su historia” — Arelys Henao

Ahora solo resta saber si la familia de ‘El Rey del Despecho’ está de acuerdo en llevar su vida a la pantalla y esperar quién será el actor que le dé vida a Darío Gómez y represente su trayectoria musical.