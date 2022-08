“Me quedo con Andy”: la polémica opinión de Yina Calderón sobre Lina Tejeiro y su novio

Durante los últimos meses, la nueva relación amorosa entre la actriz colombiana Lina Tejeiro y el ‘influencer’ y músico Juan Duque ha dado mucho de qué hablar. Así, son varios los que se han atrevido a criticar y comentar sobre los temas relacionados con dicha unión. Esta vez, fue Yina Calderón quien dio una polémica respuesta frente a los ‘tortolitos’.

La creadora de contenido es caracterizada por protagonizar diversas polémicas, además de su extrovertida personalidad y el no tener problema para hablar ‘sin pelos en la lengua’.

De esta manera, publicó una serie de historias a su cuenta de Instagram en donde, tal como lo dio a entender, habló de la pareja por petición de sus más de 60 mil seguidores.

“Ustedes me preguntaron sobre qué opino de la relación de Lina Tejeiro con su nuevo novio, la cual no debería importarme, pero opino porque me da la gana”, fueron las palabras que usó la joven para dar introducción al polémico tema.

Asimismo, pese a las constantes muestras de cariño que muestran en redes sociales y el intercambio de comentarios empalagosos, Calderón opinó que los sentimientos del músico hacia Tejeiro no son genuinos y que solo se trataba de una apariencia.

“¿Quieren la verdad o la mentira? La mentira… que es desinteresada, que están enamorados… Y la verdad, que el pelado solo busca seguidores y ella se los está dando. Ese peladito es bien farandulero”, agregó.

Finalmente, la joven, con un gesto de evidente desaprobación en el rostro, concluyó su explicación diciendo: “Yo me quedo con Andy, realmente”.

La enemistad entre Lina Tejeiro y Yina Calderón

Ya es bien conocido en redes que Lina Tejeiro y Yina Calderón no se llevan muy bien, situación que quedó en más evidencia cuando hace unos meses, la actriz rompió el silencio y publicó un video hablando del tema.

“Ella siempre dice que he sido agrandada, seguramente en algún momento de su vida tuvo un momento incómodo conmigo y quedó supremamente marcada con lo que pasó. Creo que eso la molestó o incomodó tanto que, si realmente yo les cuento, yo no me acuerdo que haya pasado”, explicó.

Por otra parte, según la versión que ha dado Calderón, en algún momento ella fue a pedirle una foto a Tejeiro, pero solo obtuvo un gesto de disgusto hacia ella y, desde entonces, la imagen de la actriz en el imaginario de Calderón quedó dañada.

Aun así, ambas mujeres han expresado que, pese a los roces ocurridos, estarían dispuestas a conciliar. Así, Tejeiro ofreció disculpas públicas, mientras que la creadora de contenido aseguró que le gustaría ser su amiga, si ella se lo permite.