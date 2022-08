Lina Tejeiro habría respondido a Yina Calderón: “no voy a caer en el jueguito de hacerla noticia”

Lina Tejeiro es una actriz colombiana que se ha dedicado últimamente a las redes sociales, sin dejar de lado su profesión, y que ha dado mucho de qué hablar por su situación sentimental.

Y es que su relación con el reguetonero Andy Rivera estuvo expuesta a la opinión pública desde que comenzaron hasta cuando terminaron, incluso le gente esperaba que Lina superara este viejo amor porque la veían sufriendo mucho.

Ahora la actriz está viviendo un nuevo romance con otro cantante, este no tan famoso, llamado Sebastián Duque con quien está viviendo un idilio, el cuál todos sus seguidores celebran, pero no faltan las críticas.

Yina Calderón publicó una serie de historias a su cuenta de Instagram en donde, tal como lo dio a entender, habló de la pareja por petición de sus más de 60 mil seguidores.

“Ustedes me preguntaron sobre qué opino de la relación de Lina Tejeiro con su nuevo novio, la cual no debería importarme, pero opino porque me da la gana”, fueron las palabras que usó la joven para dar introducción al polémico tema.

“¿Quieren la verdad o la mentira? La mentira… que es desinteresada, que están enamorados… Y la verdad, que el pelado solo busca seguidores y ella se los está dando. Ese peladito es bien farandulero”, complementó Calderón agregando que ella prefiere a Andy Rivera, el ex.

Lina Tejeiro le responde a Yina Calderón

Ahora Lina Tejeiro publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram que, sin mencionar a Yina, parece una respuesta a esta opinión: “lo que dice Pedro de Pablo, dice más de Pedro que de Pablo, si ustedes escuchan a una persona hablar mal de otra, está hablando de sí misma, más cuando no lo conoce”.

“Además, yo no voy a caer en ese jueguito de que hable mal de mí y yo le contesto porque esa es la estrategia, venga y hablo mal y la otra me contesta para volvernos noticia”, agregó la actriz colombiana.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y las opiniones están divididas: “ya cayó en la estrategia”, “Yina es una atrevida opinando de una relación ajena”, “te comportaste como una dama”, “pero se ofendió”, “deberías más bien ignorarla”, entre otros.