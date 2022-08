¿En quiebra?: Mateo Carvajal tiene los calzoncillos rotos

Mateo Carvajal ha sido desde hace tiempo creador de contenido para internet, pero su fama a nivel nacional creció más cuando se presentó al Desafío y compartió destacándose por ser el mejor de la temporada. Ahora que salió hace varios años, ha formado su vida con una modelo paisa que lo ha dejado evidencia en redes sociales.

Todos conocieron la historia de amor entre él y Melina Ramírez, ya que, en medio del Desafío, se notaba la química que los dos tenían, así que cuando salieron, rápidamente, la relación entre los dos se confirmó y ella quedó en embarazo, pero las cosas finalmente no funcionaron y ella, de hecho, está a punto de casarse con Juan Manuel Mendoza.

Por el lado de Mateo, a pesar de que no ha llegado al nivel de comprometerse con su novia, su relación también es bastante estable, pues ya viven juntos y constantemente están lanzando contenido juntos, sobre todo respondiendo preguntas en sus historias sobre cómo es su relación. Ahora Stephanie ha salido en sus historias mostrando este detalle íntimo de Mateo que ha generado impacto en los seguidores.

En el video, la modelo afirmó “Ustedes lo ven muy lindo ahí, pero hay una cosa que no saben de Mateo” afirmó, mientras mostró su ropa interior rota en la parte de atrás con dos huecos. Él, como manera de defenderse, afirmó que de seguro ella lo había roto solo para hacer reír a sus seguidores. Lo curioso del caso, es que, luego de eso, salió a comprar ropa interior y no cualquiera, pues según lo que dejaron ver en redes sociales, al comprita le costó solamente medio millón de pesos.

¿Será que se quedó sin plata?, muchos apuntan que solo se trató de un momento gracioso que vivieron los famosos, pues Mateo tiene bastantes patrocinadores y le pagan por publicidad.