Mateo Carvajal es tildado de “mantenido” en las redes sociales

Mateo Carvajal ha estado muy activo en las redes sociales últimamente, mostrando parte de su rutina diaria sus compromisos profesionales y diversas fotos con su hijo que comparte con Melina Ramírez. Pero el nombre del influencer fitness ha estado sonando, y no precisamente por su relación con la presentadora sino por la que tiene con su nueva novia, siendo calificado como “mantenido”.

Todo comenzó cuando presumió de una operación en su nariz. Esta intervención lo llevó a quedarse en casa de su novia, la empresaria Stephanie Ruiz. A propósito de esto, el influencer le comunicó a sus seguidores sobre el avance de su cirugía, presumiendo también que está lleno de muchas comodidades cortesía de su pareja: “la flaca ahora me mantiene y me mantiene una ch***a”.

Las controversiales declaraciones del deportista lo llevaron a recibir todo tipo de comentarios negativos en sus fotos y videos. Esto lo llevó a aclarar un poco la situación a través de una historia en su cuenta de Instagram.

“Hey señoras, tranquilas. No es que Stephanie me de todo y me mantenga. Es que a ella le nace colaborarme, porque al hombre se le debe ayudar, se le debe querer, cuidar, contemplar, en lo económico, en lo emocional”, dijo.

Mateo Carvajal también recibe mensajes privados

Además de los diversos comentarios negativos que se pueden leer en sus publicaciones, Mateo Carvajal también ha recibido palabras de sus seguidores a través de los mensajes privados en Instagram, revelando uno de parte de una internauta que lo llamó “mantenido” a través de una nota de voz.

“Si te parece muy orgulloso ser un mantenido pues siga siendo un mantenido. A mi no me gustaría que me mantuvieran, muchas gracias. No hay nada como ganarse la vida uno mismo”, se puede escuchar en el audio.

