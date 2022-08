¿Recuerda a Marimar? Thalía encontró el vestido que usó hace 28 años y volvió a lucirlo

Hoy Thalía es reconocida por su carrera musical, pero también por su trayectoria en el mundo de la actuación. De hecho, la mexicana de 50 años fue la encargada de darle vida a uno de los personajes más icónicos de la televisión: Marimar.

En su momento, la mujer participó en la telenovela producida por Televisa cuando tenía apenas 22 años. Por su participación, Thalía se llevó el galardón a Mejor Figura Femenina del Año, en 1995, en los premios ACE. De igual manera, la producción ganó el premio a la Telenovela de mayor índice de audiencia en Estados Unidos en los Premios TVyNovelas de ese mismo año.

Ahora, 28 años después de interpretar su papel de ‘costeñita’, la mexicana volvió a sorprender a sus seguidores mostrando y luciendo el mismo vestido que usó durante el rodaje de la novela.

“En mis sueños más alucinantes, jamás hubiera imaginado que este personaje sería parte de mí durante mi vida. Y claro, con mucha razón, ya que le metí todo el corazón, la pasión y mi estilo personal de cómo crear a mi Costeñita ideal, es decir, una parte real de mi persona está plasmada por siempre en cada escena que filmamos”, escribió en la descripción de un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

En el video, que supera los 400 mil ‘me gusta’, Thalía aparece mostrando los detalles del vestido de cerca, arreglando su cabello y maquillaje de la misma manera que lo hizo años atrás y finalmente luciendo la prenda en varias tomas en la playa.

Asimismo, aprovechó para expresar su emoción y la nostalgia que le despertó volver a usar el vestido que la acompañó durante una etapa que marcó su vida.

“Lo que yo sentí en el momento en el cual me empecé a caracterizar una vez más, pero más de 20 años después, me hizo llorar de alegría y recordar una avalancha de momentos inolvidables. (…) Me divertí mucho haciéndolo para todos ustedes… aunque tengo que admitir que también lo hice para mí y me alegró algo escondidito que tenía en el corazón”, agregó la artista.