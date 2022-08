Marbelle quedó inflamada luego de hacerse varios retoques en la cara

Marbelle reapareció a través de su cuenta de Instagram en la que publicó una historia contando la razón por la que se le veía inflamada después de hacerse algunos retoques en el rostro. La cantante ha estado muy activa en las redes sociales por manifestar sus posturas políticas que son contrarias al gobierno electo de Gustavo Petro, pero poco mostraba de su vida privada, en particular cosas relacionadas con su apariencia física.

A través de la historia publicada, la artista contó que los retoques que se hizo en su cara se focalizaron en los labios, las cejas y la nariz. Aunque se ve bastante inflamada, se mostró feliz con el resultado que puede ver en su rostro.

Marbelle aclaró que sabía que estaba inflamada, pero que es normal por el tipo de procedimientos a los que se sometió. En las imágenes se observa que tiene los labios muy grandes, pero sus seguidores tendrán que esperar unos días para verle el resultado final a sus retoques.

“Bueno amores, ustedes saben que yo siempre les recomiendo las cosas que a mi me gustan y me funciona. Me ven un poquito inflamadita, porque de eso es de lo que les voy a hablar. Me hice mi retoque de micropigmentación de mis labios, y me retoqué mis cejas, que ya estaban para retoque. Y aproveché y miren esta punta de mi nariz, quedó divina”, dijo Marbelle en la historia que publicó y en la que mostró a la persona que le habría hecho los procedimientos.

