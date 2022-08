“Me enamoré de este ‘man’, yo jamás en la vida me enamoro”: Yina Calderón

Yina Calderón, la influenciadora y empresaria, se ha caracterizado por llamar la atención con las publicaciones que ha hecho a través de las redes sociales y ahora, resulta que está “enamorada” de un hombre que ni la conoce, porque es uno de los actores de la segunda temporada de la telenovela Pasión de gavilanes.

Puede leer: ¿Quedó como mentirosa? Mujer desmintió la versión de ‘Epa Colombia’ sobre sus escoltas

Actualmente, Yina se destaca por ser DJ y después de cambiar de look, ahora llamó nuevamente la atención al revelar a través de sus historias que está muy enamorada.

“Señores, ustedes saben que yo nunca hablo de mi vida amorosa, pero quiero decirles que estoy enamorada. Él no sabe que yo estoy enamorada de él, creo que ni siquiera me conoce. Es más, él no sabe que es novio mío… Me enamoré de este ‘man’, yo jamás en la vida me enamoro, pero este ‘man’ me tiene viéndole todas las historias. Pero él no sabe que yo existo, necesito que me ayuden y que sepa que yo existo”, dijo Calderón.

Yina Calderón le pidió ayuda a sus seguidores

Después agregó que “no le vayan a decir nada malo de mí, no me vayan a dañar la reputación, no le van a decir cosas malas de mí”

“Ustedes y mis amigos saben, que yo soy cero ‘bota-perros’, no me gusta nadie. Pero ese man me tiene viéndole todas las historias. Y pa’ que yo le vea todas las historias a un man. No se las veo ni a mí mamá”, afirmó Calderón.

Lea también: “A la gente no lo cae bien”: por esto ‘Tarzán’ no fue invitado a la reunión del Desafío

Además, le pide a sus seguidores que ella se llama a partir de ahora Marcela Calderón, que no toma, que es juiciosa.

En el video, mostró la fotografía del actor y cantante mexicano Bernardo Flores, quien interpreta a Juan David Reyes Elizondo, uno de los hijos de Norma (Danna García) y Juan (Mario Cimarro) en la segunda temporada de la telenovela Pasión de Gavilanes.