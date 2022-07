“Bombas de humo, piedras y botellas”: la despedida de Darío Gómez se salió de control

Darío Gómez partió del mundo terrenal el 26 de julio del 2022, una fecha que será recordada por la eternidad, ya que, aparte, también coincide con la fecha del deceso de el Joe Arroyo. La despedida del cantante inició desde que el cuerpo salió de la clínica y, por lo que se ve, no ha terminado.

Darío Gómez, el máximo exponente de la música de despecho, falleció inesperadamente, luego de que colapsara en su casa. Al parecer, se habría tratado de un paro cardiaco. La muerte de Gómez colapsó a los fanáticos de su música, pues incluso, esa misma noche, sin importar que era un día hábil, muchos tomaron hasta el amanecer.

Luego de que pasó el shock nacional, el homenaje hacia Darío terminó siendo muy conmovedor, sobre todo por las imágenes de los familiares que se hicieron virales.

Ahora que el cuerpo de Darío descansaría en Campos de Paz, muchos fanáticos han querido ingresar a la fuerza a dicho lugar, así que el ESMAD tuvo que hacer presencia para mantener el orden. Las imágenes se hicieron virales en internet y los comentarios de decepción no se hicieron esperar, pues muchos no pueden creer que no se respete un lugar de estos.

El video parecía ser de una marcha o incluso un festival “No lo puedo creer. Que fanatismo” aseguró una usuaria en internet.

Una de las políticas impuestas para que las personas pudieran visitar el cuerpo del cantante, era estar totalmente sobrias, pero por los videos vistos en redes sociales, se puede apreciar que muchos no acataron la orden y aprovecharon el momento para tomar, incluso regando encima del carro en donde transportaban el cuerpo.