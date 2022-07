Cámara de seguridad captó muerte de Darío Gómez

Una cámara de seguridad captó los últimos momentos del cantante Darío Gómez antes de morir. De Acuerdo a su hija, ese martes 26 de julio, el cantante estaba trabajando en su oficina, que queda cerca de su casa. Allí estaba conversando con su hija sobre varios proyectos musicales. Pero al intérprete se le presentó un fuerte dolor en la espalda, por lo que se puso un parche para calmar sus músculos.

Después, hacía las 6 de la tarde la hija del cantante Darío Gómez recibió una llamada de su madre alertándole sobre la salud del artista.

“A las 6:35 p. m. me llamó mi mamá y me dijo: ‘Regrésate, porque tu papá se acaba de caer”, reveló Catalina al canal de YouTube ‘Qué viva la música popular’, y añadió: “Esto pasó en la empresa y no como dicen en la prensa o en las redes que fue en la casa. No, era como su casa, pero fue en la oficina”.

También contó que una cámara de seguridad instalada en la oficina del artista grabó sus últimos minutos de vida. Estos videos no han sido revelados por respeto a los familiares y seguidores del artista de música popular. “Él se iba a ir para su casa finca, llegó al carro, lo abrió, pero cerró la puerta, como que se sintió mal y se devolvió, y cuando iba a subir las escaleras, en un pasillo se desplomó. Fue un infarto fulminante, mi padre no sufrió”, indicó la hija de Dario Gómez.

Cabe recordar que el hermano del cantante, Nelson Gómez contó que hace dos meses debía realizarse un procedimiento quirúrgico a corazón abierto por una arteria que su condición de salud no era la mejor.

Este sábado miles de seguidores acompañarán a Darío Gómez en su sepelio en Campos de Paz en Medellín. Los familiares participarán de una misa privada en una iglesia en Medellín en memoria al Rey del Despecho.