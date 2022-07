¿Alguien quiere pensar en los niños?, Yina Calderón es acusada de ser un mal ejemplo

Yina Calderón ha llamado la atención por su personalidad desde que fue participante en ‘Protagonistas de Novela’, debido a que incluso estando dentro, fue criticada por tener constantes peleas con Manuela Gómez. Las cosas solo empezaban para ella, porque fuera de las cámaras de televisión fue donde más recibió atención de todos por su contenido y opiniones. Teniendo en cuenta que las redes sociales son abiertas y todos pueden acceder a ellos, es evidente que los niños también pueden ver su contenido.

Ante esto, entra la eterna pelea de sí los creadores de contenido son responsables de que los mismos niños puedan ver lo que hacen, sin importar si es o no para mayores de edad. En medio de las historias de Yina Calderón, ella confesó la situación que había vivido con una niña:

“Se me acerca una niña y me dice ‘Yina, me estoy portando mal’ como contándome y yo decía ‘¿Yo le estoy inspirando a los niños mal comportamiento y que se porten mal?’ yo no entiendo, yo quedé como impactada. Está bien, sígalo haciendo. Entonces, la conclusión, yo decía ‘ah, pero es que igual, el ejemplo a los niños no se los tengo que dar yo, se lo tienen que dar los papás, la casa”

Entra el debate en sí, es cierto que los creadores de contenido tienen algo de responsabilidad sobre lo que piensen y vean los niños, pero lo cierto es que, al fin y al cabo, los únicos que pueden tener control de lo que los niños ven, son los mismos padres, tomando las medidas necesarias para que el contenido para adultos o no apto para ellos, no aparezcan en sus aparatos electrónicos.

¿Qué opinan los usuarios de internet de Yina Calderón?

Los comentarios no se hicieron esperar “tiene toda la razón. No es su responsabilidad” “Nuestros hijos son nuestra responsabilidad y hay que enseñarles que no todo creador de contenido es una buena influencia y que el 80 % de las redes son una ilusión” “¿Cuándo ha sido inspiración esta payasa mitómana?, se cree indispensable para la sociedad y más para nuestros hijos”