Un último adiós: Darío Gómez se le apareció a su guitarrista ‘Pistolita’ después de su muerte

Desde la noche de martes, toda Colombia ha lamentado el fallecimiento de ‘El rey del despecho’, Darío Gómez. Desde sus miles de fanáticos, que le han rendido un sinnúmero de homenajes, hasta sus familiares y artistas amigos que han llorado su partida y recordado el legado que dejó en más de 40 años de trayectoria musical.

Uno de los personajes que sintió más de cerca la muerte del artista antioqueño fue Aníbal Ramírez, más conocido como ‘Pistolita’, de 83 años, quien forjó una amistad especial en los 38 años que estuvo trabajando y conviviendo con él. De hecho, en las últimas horas fue publicado un video en redes en el que ‘Pistolita’ aparece llorando y secándose las lágrimas con un pañuelo luego de enterarse de la trágica noticia.

💔😭 Un gran maestro pistolita, muy carismático: pic.twitter.com/yJuKakTJx8 — CésarLR (@cesarecolo76) July 27, 2022

En una entrevista con Kallejiando, el músico aprovechó para recordar los buenos momentos que vivió junto a Gómez y cómo ha sobrellevado la pérdida del que llegó a considerar como un hijo.

“Yo no lo podía creer cuando me dijeron eso. Me dio muy duro y me seguirá dando porque esta tristeza es pa’ largo, la verdad”, expresó.

Sin embargo, en medio de la conversación, ‘Pistolita’ hizo una revelación que dejó boquiabiertos a los presentadores del programa, pues aseguró que ‘el rey del despecho’ se le había aparecido en sus sueños para dar el último adiós.

“Inclusive anoche no pude dormir. Me acosté y dormí como media hora y fue para despedirme de él porque se me apareció vestido de blanco y nos abrazamos llorando. Él me decía que no llorara”, dijo el músico entre lágrimas.

Por otra parte, también recordó que la primera vez que cruzó palabra con el paisa fue en una grabación que se hizo por allá, cuando estaba en sus cincuentas. Al estudio llegó Darío Gómez y estaban necesitando a un ‘puntero’. Desde entonces, los proyectos juntos no cesarían.

Finalmente, ‘Pistolista’ contó que la última vez que vio al maestro fue 15 días atrás, cuando se encontraron en Pasto.