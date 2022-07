“Víboras”: Mary Méndez se desata contra sus propios seguidores

Mary Méndez es reconocida a nivel nacional por ser parte del programa de ‘La Red’, en donde habla constantemente de la vida de los famosos, que como dicen ella, exponen su vid privada al escrutinio público. A pesar de ella no ser polémica en redes sociales, ha compartido una que otra situación que le ha sucedido en su vida. Una de esas fue la salud de su gata Frida, que desde hace varios meses había venido presentando problemas de salud y ahora algunos seguidores se han metido más de lo que debían, así que ella no dudó en contestar.

La presentadora salió en sus redes sociales no solo hablando de la imprudencia de los seguidores, sino de las personas que ella tenía en su círculo cercano, pues el comentario atrevido de una de sus seguidoras fue una infidencia que se filtró. Mary en algún momento reveló que su gata estaba hospitalizada porque estaba presentando un grave cuadro de salud y muchos de sus seguidores le enviaron buena energía.

De Frida no se supo más, pues Mary aseguró que quería un poco de privacidad y tiempo, pues no se sentía preparada para hablar del tema, pero al parecer uno de sus amigos más íntimos decidió hablar del tema, y a pesar de afirmar saber de quién se trataba, no dio el nombre exacto de la persona:

“X persona dijo que parecía que yo me hubiera alegrado de lo que le pasó a mi gata, que por cierto no lo he compartido con absolutamente nadie, sino con mi círculo más cercano, como suelo hacer todo en mi vida privada. Yo tengo una vida privada porque siento que es lo único mío mío que tengo. Y estoy en todo el derecho de hacerlo, así como cualquier persona está en el derecho de hablarlo. Pero ese mensaje me impacto y yo dije ‘hay gente que tiene la cabeza retorcida’ por haber llegado a pensar algo así”

Pero no fue todo, pues se vio preocupada por lo que se estaba filtrando de su círculo de amigos “yo tengo unas amigas en las que confío 150%. Sin embargo, hay gente que se puede empeñar en hacer pública información acerca de, en este caso, mi vida privada. Me enteré de un caso tenaz. Igual no tengo nada que esconder porque yo no hago nada extraordinario. Este mundo está lleno de víboras, qué cosa tan impresionante”