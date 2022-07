¿Qué maldades andaba haciendo? Lina Tejeiro reveló por qué estaba tan perdida

Lina Tejeiro siempre va a causar revuelo en redes sociales, sobre todo cuando se trata de su vida amorosa, pues a pesar de no ser muy abierta en sus relaciones casuales, todos saben la historia de amor entre ella y Andy Rivera, la cual. Aparte de ser bastante larga, fue muy caótica, tanto la relación como la separación. Ahora que parece estar entrando en un romance y en otra relación nueva, muchos de los seguidores se sienten felices por verla a ella de esa forma.

Lina Tejeiro siempre se ha destacado por tener una personalidad bastante abierta con sus seguidores, por eso ha decidido confesarse y revelar por qué ha estado tan ausente de las redes sociales:

“Les voy a contar por qué estaba tan perdida y sí, andaba compartiendo, andaba disfrutando de una excelente compañía. Pero bueno, quiero contarles que ayer me enfermé horrible, me dio una gastritis. Todo empezó el lunes que se nos ocurrió ir a cine con los de ‘Ñam’. Yo ese día estuve tan ocupada que desayune a las 11:30 y no comí nada más hasta las 7 de la noche para comer taquitos. Me encanta el picante, así que pedimos tacos y yo me comí tacos picantes, me comí todos los taquitos con picante. Para rematar, los tacos me los tomé con agua y zumo de limón. La gastritis que me dio empezó como a las 3 de la mañana, tenía náuseas. Seis de la mañana y el dolor no se iba, estuve a punto de irme para el hospital. Afortunadamente, me atendieron en la casa, me inyectaron, me mandaron a dieta, todavía estoy enferma. Lo más triste de todo esto es que me prohibieron el picante”

Reveló la actriz que dejó a todos con la boca abierta por todo lo que le pasó. Lo cierto es que afortunadamente está mejor de salud y que, por el lado de su corazón, las cosas andan marchando correctamente. Juan Duque no hace más que comentarle sus fotos e incluso ‘marcar territorio’ asegurando que una de las fotos que montó la actriz, la hizo él.