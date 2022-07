Cristina Campuzano reveló su amor imposible en MasterChef, que tenía esposa e hijos

MasterChef fue uno de los programas más emotivos y recordados por los colombianos, ya que aparte de aprender a cocinar, dejaba ver las diferentes facetas de los famosos que normalmente no se conocían durante las novelas y producciones. La temporada del 2022 se hizo querer por los fanáticos del programa porque todos los participantes solían ser bastante amistosos entre ellos, así que la polémica se vivía poco y de unos cuantos. Una de las más comentadas era Cristina Campuzano, que solía ser llamada ‘campuchef’ por la buena relación que tenía con sus compañeros. Ahora ha revelado que tenía un crush.

Había hombres que se destacaban más que otros, por ejemplo, Tatán que aparte de ser bastante guapo, era uno de los más ‘duros’ de la competencia, por eso llegó a ser uno de los cuartos finalistas. Carlos, que aparte de ser muy bueno con los postres, era bastante guapo para los ojos de muchas. Chicho, por otro lado, tenía una personalidad demasiado tierna que encantaba a todas, o el mismo Carpentier, que a pesar de ser muy exigente, tenía un humor negro único.

Cristina siempre dejó claro que le cantaba Carpentier por eso mismo, además de su picante. Pero para la sorpresa de todos, el crush de ‘Campushef’ no era él, sino Chicho Arias, pues la actriz reveló que era su amor platónico, afirmando que lo quería mucho y que fue un placer haber estado con él en MasterChef porque le recordó que al final de todo, solo se trataba de un juego.

Pero el amor no era correspondido, por lo menos no de forma romántica, pues Chicho vivía enamorado de Johana Bahamón, tanto, que llegó a pedirle matrimonio si ganaba el programa y como fue Ramiro quien se llevó el dichoso premio, las cosas no se concretaron nunca. A pesar de que Chicho nunca le puso cuidado a Cristina, la amistad crece y el cariño también.