“No al maltrato animal”: Margarita Rosa por nombrar a mariposa como Iván Duque

Iván Duque está próximo a abandonar su cargo y en los últimos días, ha estado recorriendo diferentes lugares del país demostrando los logros que llevó a cabo su gobierno durante estos cuatro años. Sin embargo, en la más reciente encuesta realizada por Datexco, revela que Duque cuenta con un 60% de desfavorabilidad frente a un 31% de favorabilidad de su gestión presidencial.

Pero, en medio de su recorrido por Leticia, mientras se desarrollaba un evento de acción ambiental, Miguel Gonzalo Andrade, presidente del Comité Colombiano de la Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza, dio a conocer que la subespecie de mariposa descubierta en Nariño, llevará el primer apellido del mandatario, esto, en honor a la labor que tuvo con el medio ambiente y la biodiversidad.

Ante el hecho las reacciones no se hicieron esperar, en especial por parte Margarita Rosa de Francisco, quien aseguró: “La mariposa Iván Duque no merece su suerte. ¡No al maltrato animal!”. La actriz ha recibido comentarios de apoyo como de rechazo por sus declaraciones, en donde varios internautas aseguran que el mandatario no merece dicho reconocimiento debido a su pésima labor, y otros, afirman que Margarita debe respetar las decisiones que tomó el biólogo con respecto a su descubrimiento.

Mariposa descubierta en Nariño llevará nombre de Iván Duque Captura redes sociales

De Francisco ha sido una de las mayores opositoras del gobierno Duque, dejando ver su ideología política como en las pasadas elecciones presidenciales. Margarita solía promover la necesidad de salir a votar, además de compartir algunos contenidos con el fin de que los ciudadanos conocieran un poco más las propuestas o forma de pensar de los candidatos para que sufragarán con conocimiento de causa.

En cuanto a la subespecie de mariposa dedicada al presidente, esta mide casi tres centímetros, es de tonalidades pardas y se encuentra en el departamento de Nariño. Ante la noticia Duque resalto:“Hoy hacemos historia: gracias al trabajo articulado, tenemos el 37 % de nuestro territorio marino como área protegida. También, luego de las comunicaciones con el sistema de registro de ONU, Colombia llega al 31% de su territorio continental como área protegida”.