Jessica Cediel apareció en un video con ropa interior demasiado feliz, ¿qué pasó?

Jessica Cediel es una de las mujeres más bellas de Colombia y se ha destacado por su gran talento en la televisión. En redes sociales suele ser muy activa y eso es precisamente lo que le gusta a sus seguidores, quienes están al tanto, todo el tiempo de lo que pasa en su vida. Hace poco conocimos que la Jessica no estaba pasando por sus mejores días, ya que había tenido que ser intervenida quirúrgicamente por los biopolímeros de su cola.

Según lo que ha compartido en redes sociales, ha estado muy concentrada en su recuperación, con su alimentación y dándose el descanso necesario a su cuerpo. En medio de sus días en casa, ha decidido compartir varios tips de alimentación, además de hobbies que quizá sus seguidores no conocían. Pero lo que más les ha parecido interesante a todos, es el proceso de recuperación que lleva, así que ha decidido hacer un video mostrándole a sus seguidores su cuerpo:

“Me estaba haciendo la curación, me quité la faja, me quité las espumas que siempre debo llevar en mi zona lumbar y dije ‘wow, para llevar un mes y medio, comer de todo y no estar haciendo ejercicio, me siento muy bien, muy bendecida y sobre todo, sana’. Que toda la gloria sea para Dios, porque esto es un milagro de una victoria de él, así para algunos suene raro, para mí es la realidad”

Por supuesto, muchos no dudaron en felicitarla y alegrarse por la victoria para ella, su familia, sus amigos y los fanáticos que la siguen desde hace tanto tiempo la siguen por su trabajo y su personalidad.

¿Jessica Cediel tiene novio?

Por lo que ha comentado en redes sociales, la presentadora estaría sola en este momento. Aunque ha recibido flores en la casa que han puesto a dudar a más de uno. Pero oficialmente, Jessica está soltera