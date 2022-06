El “trauma terrible” que tiene Jessica Cediel tras la cirugía de los biopolímeros

Jessica Cediel, una de las presentadoras colombianas que es considerada como una de las más bellas, habló con La Red Caracol acerca de las huellas que le ha dejado el proceso tras las diferentes cirugías que se ha hecho para retirarse los biopolímeros que le inyectaron en su cola y que se convirtieron en un calvario.

La mujer contó las secuelas que le quedaron a raíz de este suceso y señaló que no son solo físicos, si no también psicológicos: “Han sido muchas, yo quede con un trauma terrible que lo estoy tratando se llama estrés postraumático cuando uno tiene un evento de estos y es que uno le coge desconfianza y miedo a absolutamente todo; yo no me hago absolutamente nada hasta que medianamente no de la confianza de que me lo puedo hacer”.

“La gente no sabe, pero estas cosas son reales, porque uno pierde la confianza a raíz de un suceso de estos, pero es algo que se ha venido trabajando desde la parte espiritual y psicológica y ahí vamos avanzando en el proceso”, finalizó Jessica Cediel.

La mujer también confesó que a raíz de todo lo que ha tenido que vivir por dejarse llevar de la vanidad, encontró a Dios y que él, a través de la palabra, le dijo lo que tenía que hacer.

“Después de que me hicieron las dos primeras intervenciones en Medellín, que el cuerpo no respondía y que ya tenía que buscar nuevas alternativas y llegue a manos del doctor, yo me acuerdo que un jueves a las 3:00 am estaba en mi habitación llorando porque no podía más con tanta carga y tanto estrés, y me puse en oración, le hable al señor, le pedí perdón porque pequé por vanidosa y le dije “Dios, que tengo qué hacer” y él me habló en Isaías 41 del 9 al 20 y eso a mí me cambió la vida”, dijo Jessica Cediel en la entrevista.