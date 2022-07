‘Entusada’ y destrozada: Sara Uribe contó la dura experiencia de volver a los medios

La modelo y presentadora Sara Uribe quiso sincerarse con sus seguidores y en las últimas horas trajo a colación una difícil etapa de su vida que tal vez no muchos conocieron. Por medio de historias publicadas en su cuenta de Instagram, la colombiana recordó el momento en el que tuvo que regresar a Colombia y cómo fue volver a trabajar en medios.

Esto ocurrió en 2019, cuando la famosa relación amorosa que sostenía con el futbolista Fredy Guarín llegó a su final. Para ese entonces, la mujer estaba viviendo en China junto con Jacobo, su hijo, y Guarín. Sin embargo, una vez terminada la unión, Uribe regresó a Colombia y buscó nuevas oportunidades para su vida. El recorrido fue duro pues, además de lidiar con la ‘tusa’, también debía estar pendiente del menor.

“Les quiero mostrar una foto que vi anoche cuando estaba acostada con Jaco. Esta foto me la tomé en ‘La vuelta al mundo’ (en 80 risas). Estaba con mujeres muy hermosas y yo estaba destrozada, pesando 52 kilos”, dijo.

Asimismo, la colombiana aseguró que aunque estaba muy agradecida con el canal por darle la oportunidad de volver a trabajar en la televisión, no se sentía nada bien consigo misma.

“Había tenido un viaje de más de dos días y estaba feliz de volver, pero los comentarios no fueron buenos, el rating no fue bueno, yo no me veía bonita, no me veía feliz, ni me quería ver en el programa”, agregó.

A propósito de los comentarios recibidos, Uribe contó que en repetidas ocasiones llamó a los medios de comunicación para que dejaran de publicar sobre su vida, pero hicieron caso omiso y eso la lastimó.

Finalmente, y antes de mostrar la foto, también habló sobre la importancia del amor propio y el camino que tuvo que atravesar para aprender a darse valor.

“No saben todo lo que le pedí a Dios que me devolviera la luz, que me devolviera esto, y me lo dio (…) Vi tantas mujeres diciéndose cosas feas ellas mismas. Ni usted ni yo somos más lindas o más feas que otras. Me empecé a ver más bonita porque ustedes me lo dijeron, porque me empecé a querer y amar”, añadió.