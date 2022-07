Así nació ‘Nadie es eterno’, la canción más popular de Darío Gómez

Darío Gómez era uno de los artistas más importantes del folclor colombiano y denominado como el padre de la música popular. Su vida se apagó la noche del 26 de julio en la clínica Las Américas, en Medellín, producto de un paro cardiaco.

El legado musical que dejó el ‘rey del despecho’ es muy amplio. Más de 20 álbumes y un sinfín de canciones reconocidas en cada rincón del país, pero, sin duda, la canción más importante de él es ‘Nadie es eterno’.

Esta canción catapultó la carrera de Darío Gómez fuera de Colombia y es el tema más vendido de toda su carrera. En una entrevista que tuvo con Caracol Radio, contó cómo fue que nació ‘Nada es eterno’.

“‘Nadie es eterno’ nació de un campo santo en mi pueblo San Jeronimo, Antioquia. Hace unos 60 años dejó de prestar su servicio y como unos 35 el alcalde de esa época entregó esos terrenos a gente humilde para que construyeran sus viviendas. En ese tiempo, Luis Ernesto Gallego (amigo) me invitó a tomarme unos traguitos en ese lugar y veíamos tumbas destruidas, restos de los difuntos, bóvedas rotas, en fin, yo le pregunté a los que estaba construyendo si no les daba miedo estar ahí y me dijeron que no, fue entonces cuando Luis me dijo: “mire Darío como queda uno en la vida, pa’ que vea que nadie es eterno en esta vida” y yo le dije”no, no solamente así, encerremos la frase, nadie es eterno en el mundo y así va a ser la canción” y me dijo Luis: “usted un compositor el verraco” y es la canción más vendida que he tenido en mi carrera y la que me permitió conocer países”, comentó.

Sin embargo, la canción no la compuso en ese momento, sino cuando su amigo Luis falleció: “Él iba mucho para la finquita en la misma vereda en la que yo nací y murió de asma en la puerta de la casa. Hacía unos meses que habíamos visitado el campo santo y en el velorio yo llegué y lo vi como si estuviera sudando y yo le decía a una hermana de Luis que él no estaba muerto, pero lo toqué y sí estaba muerto, así que pensé en ese momento: “apuesto que Luis me está diciendo que por qué no he hecho la canción que titulamos Nada es eterno en el mundo” y la empecé a hacer dos días después que lo sepultamos, porque al día siguiente el difunto no me dejaba tranquilo, me la pasé toda la noche soñando con él y cuando la hice, Luis me dejó tranquilo”.

Así fue como nació el mayor éxito del ‘rey del despecho’ que será recordado por todos sus fanáticos que lo extrañarán en cuerpo presente, pero jamás lo olvidarán, pues en su música quedó inmortalizado.