Así festejan Carolina Cruz Osorio y Andrea Serna los 486 años de Cali

Carolina Cruz Osorio y Andrea Serna celebraron a Cali de una manera particular Instagram @carolinacruzosorio / @andreasernafotos

Cali celebró este 25 de julio un aniversario más se trata de los 486 años desde que el conquistador español Sebastián de Belalcázar la fundó. Carolina Cruz Osorio no es originaría de Cali, sino de Tuluá, pero desde muy pequeña se paseó por las calles de esa capital y se enamoró perdidamente de su esplendor, historia y vida.

Es por ello que con una publicación en su red social de Instagram se unió a la lista de celebridades que festejaron los 486 años de Cali, y lo hizo con dos fotografías de lugares emblemáticos de esa ciudad.

“Feliz cumple mi Cali bella, te amo con toda mi alma, aunque soy felizmente Tulueña a los 3 años llegue a Cali y me adoptaron de la manera más maravillosa. Recuerdo los 450 años que celebré cuando estudiaba en el Liceo Benalcazar, hoy, 36 años después, siendo una adulta, me sigue latiendo el corazón a millón cuando pienso en mi Cali de mi vida ♥️♥️ Feliz Cumple, Te Amo”, escribió la presentadora Carolina Cruz Osorio.

Andrea Serna celebró a Cali bailando salsa

Entre tanto la conducta del ‘Desafío The Box’ Andrea Serna fue otra de las artistas y lo hizo de una manera particular y como solo ella podía hacerlo: bailando salsa. Y es que para la presentadora reiteró que este aniversario tiene algo más que celebrar y no es otra cosa que la declaración de la salsa caleña como “Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación”.

“Ahí perdonarán, pero si algo se hacer en esta vida es bailar salsa 🤭, y cómo no, si crecí en Cali. Bailar salsa emociona, alegra el espíritu, para el caleño es un acto que enorgullece, cada paso se da con respeto por la tradición. Hoy la capital del Valle del Cauca celebra 486 años y lo hace recibiendo el reconocimiento de la salsa caleña como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, qué gran noticia, ¡Felicidades, Cali!”.