Andrea Serna dice que es momento de otros proyectos ¿Dejará ‘Desafío The Box’?

Hace poco vimos a Andrea Serna decir quiénes eran los ganadores del ‘Desafío The Box’ en un capítulo final que nuevamente se apoderó de todas las pantallas en Colombia. Y junto a Ceta y Valkyria cómo los grandes ganadores también quedaron muchas preguntas al aire.

Y no se trata únicamente de en qué gastarán los ganadores del ‘Desafío The Box’ sus respectivos premios, sino a qué se dedicarán sus presentadoras Andrea Serna y la bella Gabriela Tafur.

Una de ellas respondió la incógnita hace poco, y lo hizo a través de su red social en Instagram en la que bajo un seriado de dos imágenes sobre un hermoso escenario natural y luciendo un atuendo animal print, soltó a lo que se dedicará en los próximos meses.

A lo que se dedicará ahora Andrea Serna

“Mucho me preguntan sobre qué hago cuando termino un formato como Desafío The Box, les cuento que después de tanta actividad quedo con las ideas a mil, me gusta aprovechar ese impulso”, indicó en primera instancia Andrea Serna.

Agregó que en la actualidad está relacionada en otros ámbitos en los que se puede desenvolver con mucha facilidad, y en especial que le permiten desarrollar su área creativa. Y a los que se dedicará de lleno próximamente para seguirle dando un crecimiento, más que absoluto, a su carrera profesional.

“Hoy por hoy tengo la fortuna de formar parte de varias mesas de trabajo donde nos reunimos en torno a la creatividad, interactúo, desde su nacimiento, en varias de las campañas de las cuales posteriormente soy vocera, diseño... en fin, es momento de ver crecer otros proyectos y, claro está, ponerse al día con los mamá-puntos 🙈”, finalizó la presentadora Andrea Serna.