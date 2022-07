Carolina Cruz reveló que le gusta la gente que anda “empelota”

Mucha gente está cansada de los cuestionamientos y opiniones que no se han pedido de parte de otras personas, pues se han olvida de lo genuino, de lo transparente y real y eso precisamente es lo que ha resaltado Carolina Cruz Osorio.

En su más reciente publicación ha colgado un post de Santiago Molano quien es director de “El Taller Dinamo” en la que expresa cada atadura que sostienen aquellos que han decidido andar por la vida cargando pesos para calar dentro de la sociedad y sumarse a la fila de los que encaja.

https://www.instagram.com/p/CfZ3EWzOql3/

“Me gusta la gente que va empelota por la vida; despojada del deseo de agradar, de la necesidad de comparar, de competir, libres de la culpa por no encajar. Me gusta la gente que no lleva nada encima más que las ganas de aprender y de compartir”, precisa en el texto expuesto.

Luego va dirigido a esas personas que deciden librarse de los complejos y en especial de la aceptación de que cada ser es distinto y por ende se muestran tal como lo son sin ningún tipo de disfraz y mucho menos de máscaras.

“Me gustan los que se quitaron la necesidad del juicio y los que perdieron el interés por la vida de los demás, los que ya no necesitan salvar a nadie, los que te dicen sin mucho adorno, esto que ves es lo que hay. Me gusta la gente que le gusta andar empelota”.

Como era de esperarse el post de Carolina Cruz Osorio se llenó de reacciones de sus seguidores quienes no dudaron en avalar las palabras replicadas por la presentadora y de también dar su posición al respecto.

“Total, mi Caro cuánta razón hay en eso. Solo queda el cansancio de lidiar con ese tipo de personas que no quiero empelotarse y prefieren llevar una vida de mentiras” y “Los que viven pendientes de los demás, no viven su propia vida y así malgastan su tiempo y el tiempo no retorna”, destacan entre los mensajes.