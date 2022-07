Valkyria respondió si es verdad que es una mujer transgénero

El Desafío The Box fue uno de los realitys más vistos en las noches de Colombia, teniendo en cuenta que es el lugar perfecto para ver a los humanos más capacitados para enfrentar las pruebas más difíciles, además de exponerlos también mentalmente, ya que el no comer siempre, dormir, o tener todas las comodidades, además de la convivencia con personas que no conocen, hacen que se vean al límite con sus emociones y Valkyria fue una de las que logró desempeñarse y tener la calma hasta el final.

Uno de los grandes nombres que se escucharon fueron precisamente el Valkyria, que no solo se destacó por ser una de las competidoras más fuertes y más capacitada, sino porque algunos comentaban sobre su cuerpo y su orientación sexual, así que ahora que ya está afuera del reality, la competidora decidió aclarar por fin la pregunta, viendo que era una de las dudas más virales en internet:

“Ha sido una duda particular todo este tiempo. Muchas preguntas sobre mi orientación sexual, sobre mi género y muchas opiniones dadas sobre los estereotipos, desde esta imagen social de que las mujeres no pueden ser grandes ni fuertes. Este cuento que tenemos que las mujeres solo pueden ser de un molde, que solo pueden ser delgadas 90-60-90, que son rubias y de ojos claros. Hay mujeres de todos los tipos y de todos los tamaños y yo soy una mujer de esas, una mujer distinta, una mujer grande, una mujer musculosa, una mujer que ama hacer ejercicio y que le encanta verse así y no por eso soy una mujer trans” término por decir Andrea Olaya, como es u nombre real.

Además de eso, aclaro que el tema iba a ser constante en sus redes sociales, porque no solamente había ganado, sino porque quería cultivar otros temas como esté, sobre todo porque de seguro hay mujeres que se ven representadas por ella.