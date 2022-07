Juan Duque ya fue presentado oficialmente en la casa de Lina Tejeiro

Lina Tejeiro y Juan Duque podría ser los famosos más comentados en todas las redes sociales, pues los usuarios en internet se mueren por conocer hasta el más mínimo detalle de su romance, sobre todo porque a Lina le ha costado avanzar en el amor luego de Andy Rivera. De hecho, ha sido tanto el bombo que incluso algunos comparten su foto como admiración de que si se puede superar al ex insuperable.

Lina y Juan ya hicieron lo suyo oficial en redes sociales, pues no solo comentan todo en su cuenta de Twitter, sino fotos en su cuenta de Instagram ya publicaron sus primeras fotos. Ahora, para terminar con broche de oro, Juan ha estado en la casa de Lina y ha sido presentado oficialmente en la familia y con los amigos más cercanos de la actriz.

A través de las historias, Juan estuvo en un asado con su mamá y dos de sus amigos más cercanos. De hecho, el evento fue tan importante, que la misma mamá de Lina lo publicó en sus redes sociales, ya que afirma que está feliz porque su hija lo es al lado de él, pues recordemos que hace poco en sus historias, afirmó que así las cosas no funcionaran en un futuro, estaba tranquila de acompañar a su hija en cada proceso que ella necesitara cruzar.

Por lo que se ha visto en redes sociales, Lina está pasando por un momento de felicidad y no está dispuesta a renunciar a ella por evitar malos comentarios de usuarios en internet “Me importa un cul** que no soporten verme feliz, eso no es problema mío, no me voy a disculpar por existir” terminó por decir Lina y por lo que se ha sabido de Juan, él piensa lo mismo y no dejará de verse con Lina por darle gusto a, por ejemplo, su exnovia.