Del deporte a la actuación: ‘Valkyria’ contó que piensa impulsar su carrera como actriz

Valkyria, ganadora del Desafío The Box Tomada de Instagram

Luego de la gran final del Desafío The Box, Camilo Esteven Tarifa, más conocido como ‘Ceta’, y Andrea Olaya, más conocida como ‘Valkyria’, resultaron como ganadores de la copa y del gran premio en efectivo.

Lea también: Andrea Serna dice que es momento de otros proyectos ¿Dejará ‘Desafío The Box’?

Como suele suceder, los deportistas que pasaron por el Desafío, también fueron invitados al programa mañanero ‘Día a Día’, en donde tienen la oportunidad de hablar de sus vidas personales y contar su experiencia durante el concurso de retos.

En esta oportunidad, los dos vencedores súper humanos pasaron por caracol y hablaron de proyectos y facetas aparte del deporte.

Por su parte, Olaya, quien fue luchadora olímpica desde el 2009 hasta el 2021, sorprendió a los presentadores cuando manifestó estar interesada en el mundo de la actuación. Según relató, en un par de ocasiones ya ha tenido la oportunidad de aparecer en la pantalla pequeña.

Por una parte, a la huilense le ofrecieron un papel para una serie de HBO, ‘Mil Colmillos’, que fácilmente consiguió gracias a la lucha.

“Fue una oportunidad muy linda y fue gracias a la lucha. Estaban buscando una actriz natural para interpretar a una soldado, que se viera como una soldado. Entonces, llegaron a mí y les dije que no, que se estaban equivocando porque yo no era actriz”, contó la joven de 27 años, quien además dijo que, a pesar de su rechazo, le insistieron para que participara en el casting.

También le puede interesar: Estas fueron las reacciones a la supuesta infidelidad de Mike Bahía a Greeicy Rendón

“Lo presenté y me dijeron que tenía talento, que lo podían desarrollar, que me podían entrenar y me lo gané”, añadió.

Asimismo, señaló que, en una segunda oportunidad, apareció en un cortometraje dirigido y escrito por Vicente González. Esta vez, debía interpretar el rol de una mujer policía.

Finalmente, cuando le preguntaron si le gustaría volver a participar en proyectos como actriz, Olaya asintió y aseguró que es algo que le encanta hacer y que estaría muy contenta de continuar.