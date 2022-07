“¿Por qué tan agresiva?”: reaccionan a la grosera forma de responder de Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W es una de las creadoras de contenido que haga o deje de hacer, sigue siendo una de las más criticadas en redes sociales. Actualmente, Luisa está embarazada y ella misma afirmó que normalmente las hormonas están dispersas y hacen que llegue a ser más sensible frente a muchas cosas. Ahora, al parecer, la creadora de contenido ha quedado en evidencia y muchos afirman que efectivamente no se aguanta nada.

Lea también: Juan Duque ya fue presentado oficialmente en la casa de Lina Tejeiro

Luisa podría estar pasando por su mejor momento tanto personal como profesional, pues tiene una familia muy bonita y que muchos admiran, ya que luego de tantos problemas, siguen estando más fuertes y firmes que nunca. Profesionalmente, tanto ella como Pipe están mejor que nunca; el contenido digital, los negocios que tienen y el canto y actuación de Pipe, les han dado la oportunidad de estabilizarse en gran medida.

Si embargo, algo que no está muy estable son las hormonas de Luisa, que como ella misma ha confirmado, la tienen irritable. Ella había compartido un video en donde le pedían outfit para limpiar la casa, así que ella aparecía con una escoba en la mano.

A pesar de que a muchos les gustó, otros le dejaron saber lo que pensaban y era que ella ni una escoba cogía, a lo que ella contestó “soy superordenada con todo y para los que me conocen, son testigos de que si barro, si trapeo y si lavo, entonces no hable por hablar”.

Lea también: Valkyria respondió si es verdad que es una mujer transgénero

Ante esto, los comentarios no se hicieron esperar y le escribieron “La gente si sufre por bobadas” “Ella no barre, esa gente con plata se echa y ya” “Pues se expone en público, no por todo la tienen que elogiar ¿o si?” “Pues no debería ser tan agresiva , luisa ha cambiado mucho y creo que se deben a los seguidores” afirmaron.