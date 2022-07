Luisa Fernanda W demostró que perdió su miedo a manejar vehículos

Luisa Fernanda W ha logrado conseguir una gran fortuna gracias a las diferentes proyectos que ha emprendido a lo largo de su carrera en las redes sociales, destacando como una de las figuras actuales más famosas de Colombia. Sin embargo, algo que sus fanáticos han notado es que a pesar de poder conseguir vehículos lujosos, nunca la han visto manejar ninguno. Y si bien antes había confesado que esto se debía a que le aterraba hacerlo, tal parece que logró superar sus miedos.

Hace un par de meses, la creadora de contenido confesó a través de una dinámica de preguntas y respuestas la razón por la cual no subía fotos o videos en donde se viera manejando un carro, revelando que esto se debe a que “detesta” hacerlo y también le “da miedo”. Pero tal parece que en ese lapso de tiempo se propuso superar el temor ya que apareció manejando un vehículo en una de su historias de Instagram.

Puede leer: Luisa Fernanda W reveló qué hace cuando hablan mal de ella

Luisa Fernanda W mostró que después de su cumpleaños ha estado pasando unos días lejos de casa con su esposo y su hijo, pero no solamente vacacionando sino también enfocándose en unos proyectos profesionales, tal y como ha dejado ver en sus historias de Instagram.

Sin embargo, ha logrado escaparse por algunos momentos para disfrutar de un poco de tiempo libre con algunas personas cercanas a ella, compartiendo actividades divertidas. Y es precisamente en esta misma línea donde se le puede ver manejando un carro de golf , dejando en claro que ya perdió su miedo a conducir, o al menos lo ha perdido de manera parcial.

Instagram: @luisafernandaw

Instagram: @luisafernandaw

Instagram: @luisafernandaw

Lea también: Esto es lo que hace Luisa Fernanda W cuando inventan rumores de su vida

El otro “miedo” superado de Luisa Fernanda W

Tal parece que el miedo a conducir no es el único que la youtuber logró dejar a un lado ya que recientemente comentó que desde hace varios meses ha logrado hacerle frente a su timidez, implementando varias técnicas para poder expresarse en público de manera más orgánica.

“Hasta hace muy poco tiempo era la persona más tímida del mundo, y como para ponerles un ejemplo de mi timidez, a mí me hacían x o y entrevistas o estaba hablando en público y me metía unas enredadas que ni yo misma entiendo por qué. Ya después me di cuenta que todo eso era por mi timidez”, confesó Luisa Fernanda W en un video de Instagram.