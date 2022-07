Camilo Triana, exnovio de JuanDa, confiesa que está pasando por depresión

Camilo Triana y JuanDa son dos creadores de contenido bastante queridos en las redes sociales. Los dos vienen creando contenido desde hace muchos años, cuando la plataforma más fuerte era Twitter. Con los años, los dos no solo confirmaron que eran gays, sino que eran pareja y a decir verdad, una de las más queridas por su personalidad creativa y graciosa.

Lea también: ¿Que ha pasado con Greeicy Rendón y Mike Bahía desde el supuesto engaño?

A pesar de los años que dudaron y lo bien que se veían en redes sociales, lo cierto es que finalmente decidieron acabar con su relación y eso terminó en que JuanDa se alejara de las redes sociales. No confirmó nunca el motivo, pero varios apuntan que es obvio que se trató de la separación de los dos, sobre todo porque prácticamente ya vivían juntos.

Ha pasado más de un mes y es ahora Camilo quien aparece en las redes sociales confirmando que su salud mental no está pasando por su mejor momento y que tendrá que volver a la casa de sus papás porque le es imposible quedarse solo:

“Siento esta cosa en el pecho que necesito hablarles. No me siento bien, me está afectando muchísimo irme del apartamento donde estaba. Siento que estoy retrocediendo, voy a volver a vivir con mis papás y ya me he ido de mi casa dos veces y otra vez tengo que regresar porque no puedo estar solo, porque no estoy bien emocionalmente, tengo miedo de lo que estoy proyectado en mis redes sociales, tengo miedo del contenido que estoy haciendo y que no les guste, que los esté decepcionando. Tengo muchas dudas, tengo sensaciones muy feas en mi pecho. Perdón, por no poder ser lo que esperan que sea. Perón si me convierto en otra persona, pero es muy difícil, ustedes saben que sufro de ansiedad y depresión”

Lea también: “¿Por qué tan agresiva?”: reaccionan a la grosera forma de responder de Luisa Fernanda W

No se sabe si Camilo se retirará un tiempo de redes sociales, pero muchos lo están apoyando en este momento tan difícil.