La Jesuu recibió un regalo de un seguidor que la dejó “sin palabras”

La Jesuu no solo se limita a publicar contenido de interés en sus redes sociales sino que también hace varias dinámicas para interactuar con sus seguidores, de modo que ellos sientan una conexión más directa, lo que ha ayudado a que consiga una gran cantidad de fanáticos. Y debido a esto, uno de ellos decidió tener un detalle con la joven al hacerle llegar un regalo que la dejó “sin palabras”.

El contenido de la influencer suele destacar por estar lleno de un peculiar sentido del humor a través de videos e imágenes en las que recrea varias situaciones divertidas. También se encarga de mostrar su lado femenino al posar en diversas fotografías con atuendos tanto elegantes como reveladores. Pero en este caso reciente expuso su faceta emotiva al reaccionar a un regalo de un seguidor.

Puede leer: “Lo que aprende de la ‘Epa’”: ‘La Jesuu’ se besó con una mujer en plena Expobelleza

A través de sus historias de Instagram, la joven decidió mostrarle a los internautas un video en el que recibe un regalo de parte de uno de sus fanáticos, mostrando todas las etapas, desde que retira su envoltura hasta que lo pone en lugar especial.

Al principio muestra el paquete, el cual tiene una larga dedicatoria atada a él. Luego de retirarla junto al lazo y la envoltura, La Jessu muestra que se trata de un dibujo en el que aparece ella, el cual está enmarcado y listo para decorar alguna habitación. La creadora de contenido no perdió el tiempo y mostró que lo ubicó en una mesa al lado de su cama. También escribió uno de los clips: “Detalles que dejan sin palabras, parce”.

Instagram: @lajesuu

Instagram: @lajesuu

Lea también: La Jesuu se empelotó para enviar un mensaje a la comunidad LGBTQ

Pero su seguidor no solo se limitó a enviarle el dibujo enmarcado sino también otro detalle muy significativo para ella: una cadena con un dije del logo de su emprendimiento de pelucas, Auténtica.

“Ay no, el logo de Auténtica. Amor, muchas gracias. Que Dios me lo bendiga y le dé muchos, muchos éxitos. Justamente hace una semana mandé a hacer una cadena con el logo de Auténtica, pero se me adelantaron”, confesó La Jesuu en una de sus historias mientras se notaba muy conmovida por el regalo.

Instagram: @lajesuu