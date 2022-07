La Jesuu compartió más detalles de su amistad con Epa Colombia

Tanto Epa Colombia como La Jesuu comparten varias similitudes, siendo una de las más destacadas que son grandes celebridades de las redes sociales, manejando una gran cantidad de seguidores que aplauden su contenido. Y si bien ambas llevan siendo amigas por un buen tiempo, desde hace algunos meses el par ha sido visto compartiendo con mayor frecuencia, haciendo que los internautas se pregunten más sobre su amistad. Es por eso que a través de sus historias decidió hablar al respecto.

La última vez que fueron vistas en público fue hace algunos días en Expobelleza, estando presentes en el stand de keratinas de la empresaria para dar a conocer el producto y saludar a sus seguidores en el proceso. Pero tal parece que su relación va más allá de la colaboración profesional.

A través de sus historias de Instagram, La Jesuu interactuó con varios de sus seguidores con una dinámica de preguntas y respuestas, hablando de diversos temas e incluso ofreciendo consejos a los internautas. Y uno de los tópicos fue su amistad con Epa Colombia, dejando ver algunos detalles sobre su relación con ella.

En un par de videos, la creadora de contenido comenzó a hablar de varios tópicos referentes a la empresaria de keratinas, empezando por revelar que ambas son amigas desde hace un año, al igual que con Andrea Valdiri.

Instagram: @lajesuu

Por otro lado, habló sobre cómo es su relación con la nueva novia de Epa Colombia, comentando que de momento es buena, en especial porque hasta ahora no se ha metido con ella. Sin embargo, resaltó que con su expareja Diana Celis se llevaba mejor.

“[Me llevo] bien. No muy, muy bien de pronto como con Diana, pero me gusta ella también porque no se ha metido conmigo y le da tanta vida a Daneidy y eso es lo que importa”, dijo La Jesuu, acotando también que su opinión no era tan relevante ya que lo importante es cómo se lleve la pareja y que el resto “sobra”.

Además, dejó ver que ambas tiene una relación tan estrecha como para hablar de su sexualidad, comentando que si bien ella se considera bisexual, Epa Colombia piensa que a la creadora de contenido le gustan más las mujeres.

Instagram: @lajesuu