Luisa Fernanda W reveló qué hace cuando hablan mal de ella

Luisa Fernanda W, a pesar de ser la más criticada, es una de las más seguidas e interesante para muchos en redes sociales, pues constantemente le preguntan cosas de su vida y ella casi que contesta todo. Ahora, quisieron saber que hace ella cuando su nombre está sonando por todo lado, o le inventan algún chisme de su vida, su relación, o sus hijos.

Hace poco estuvo de cumpleaños, celebrándolo en el Rancho MX con sus amigos y personas más cercanas. Por supuesto, el cumpleaños se llevó por lo más alto. Estuvieron invitadas Lina Tejeiro, ‘La Segura’, Dani Duke, ‘La Liendra’, Aída Victoria entre otros y por supuesto, por los videos que compartieron, la pasaron espectacular.

Ahora que ha pasado el fin de semana de celebración, Luisa se ha reconectado de nuevo con sus redes sociales, respondiéndole a sus seguidores cómo hace para lidiar con que estén constantemente hablando de ella y diciendo cosas que no son:

“En la vida ha inventado tantas cosas mías que yo me quedo impresionada. Historias que yo digo ‘marica, la gente de donde saca esto’. En esos casos yo que he hecho, relajarme, no tomármelo personal, pues, porque eso que dicen no soy yo. Y antes yo cometía el error de salir a aclarar cosas. Ahora, aprendí que yo no tengo que salir a aclararle nada a nadie, desde que yo esté clara conmigo misma, es lo único que importa”

Varias personas la han atacado mucho más porque podría ser que sea ella misma quien pone las preguntas y poder responder y desahogarse ”Hasta acá se ve su nivel de autopreguntas” “Esas preguntas parecen preguntas de niñxs pubertxs” “No le crean nada. Yo le hice una crítica y le dolió tanto lo que le dije, que me bloqueó de una”