Esto es lo que hace Luisa Fernanda W cuando inventan rumores de su vida

Luisa Fernanda W lleva varios años destacando en el mundo de las redes sociales y las plataformas digitales, convirtiéndose en una celebridad debido a la aceptación que ha tenido su contenido, no solo en Colombia sino también en otros países. Sin embargo, al ser una figura pública está expuesta a los rumores y chismes que varios detractores suelen generar. Pero ante estas situaciones, la joven tiene un solución que le resulta muy efectiva.

La influencer suele tener muy buena comunicación con sus seguidores, compartiendo con ellos varios detalles de su vida privada y profesional a través de sus historias en su cuenta de Instagram. A pesar de esto, la joven a veces suele ser reservada con algunas cosas, y es en este tipo de situaciones que sus ‘haters’ aprovechan para generar historias ficticias que pueden jugar en contra de su imagen.

A través de una sesión de preguntas y respuestas, Luisa Fernanda W estuvo respondiendo varias interrogantes, predominando en muchas de ellas el tema del amor. Sin embargo, la youtuber también le dio la oportunidad a una que trataba sobre cómo manejar los rumores, dejando ver que su postura es tomarl la situación con calma.

“En la vida han inventado tantas cosas mías que yo quedo impresionada. O sea, historias que yo digo: ‘ma***a, la gente dónde saca eso’. En esos caso, yo qué he hecho: relajarme y no tomármelo personal porque eso que dicen no soy yo”, confesó la creadora de contenido.

Seguidamente confesó que en el pasado el panorama era diferente, ya que solía salir a aclarar las situaciones de manera inmediata. Pero ahora no se complica por esto y se limita a ser feliz con ella misma.

“Antes yo cometía el error de salir a aclarar cosas. Ya aprendí a que no tengo que salir a aclararle nada a nadie. Desde que yo estoy clara con mi conciencia es lo único que me importa”, concluyó.