Así son las críticas de Melina Ramírez tras su paso por Disney World

En su viaje a Disney World tal parece que Melina Ramírez no se divirtió del todo, pues a través de su red social en Instagram, elevó algunas críticas como recomendaciones para quienes quieran visitar el gran parque.

“En Animal Kingdom, Pandora (todo lo de Avatar) es increíble. Las filas son eternas. Me encantó la montaña rusa de Everest. Hay muchos shows divinos, como el Rey León y Nemo, primero averigüen cuales están dando porque cierran algunos con frecuencia. Almorzamos con personajes por el cumpleaños de Salva, vale la pena hay que reservar con tiempo y es costoso para tenerlo en cuenta”, contó.

El calor de la actualidad le jugó una mala pasada, pues fue otra de las recomendaciones y más cuando le tocó hacer, como el común de los visitantes, largas filas bajo el Sol para entrar a las atracciones.

“Si no son tan buenos para el calor, no vayan en verano, es realmente fuerte. Las filas son terriblemente largas y agotadoras, hay que prepararse para esto, o comprar las entradas rápidas, pero son costosas. Seleccionen bien a lo que quieren entrar, es difícil alcanzar todo porque hay muchas cosas. Una noche antes pueden averiguar lo mejor de cada parque, revisar horarios y estatura mínima para los niños, así eligen y no pierden tiempo”.

Pero no todo fue critica, pues también reveló las cosas que más le gustaron del conglomerado de atracciones, pues invitó a que, en Magic, no se pierdan los desfiles y el show de la noche.

“Piratas del Caribe fue mi favorito. Space Mountain para adultos es cool. Recuerden que, en casi todo, hay altura mínima para los niños. Salva amó Aladin. En Hollywood Studios, para niños pequeños Toy Story es súper chévere, y para adultos y niños más grandes Star Wars”.

Finalizó diciendo que es un viaje mágico y sobre todo muy hermoso por lo que invita a hacerlo a los seguidores que tengan la oportunidad.