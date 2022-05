Melina Ramírez confiesa el secreto para dormir bien

Dormir placenteramente no es problema para la modelo y empresaria Melina Rodríguez, pues luego de quitarse cada resto del maquillaje y ponerse su pijama hace una serie de costumbres que la ayudan a descansar de la forma más relajada.

A través de un video en el que luce más que hermosa es como demostró esta técnica contando cada uno de los detalles inmersos en su rutina, sobre todo para aquellas mujeres que son madres y que sus hijos demandan más tiempo.

“Desde que nos convertimos en madres, dormir profundo y derecho se vuelve todo un reto (Si son mamás me entienden perfectamente). Por eso antes de acostarme en las noches, no me puede faltar mi rutina”, escribió Melina.

Precisó cada una de las ventajas que posee esta rutina que puede verse como un ritual y que trae cosas positivas para su descanso además de despertar y amanecer renovada. “Cuando duermo bien soy más productiva, tengo bienestar físico, mental y emocional, y hasta la piel se ve más fresca”.

El ritual de Melina Ramírez para dormir como una reina

Lo primero que hace Melina es poner la ducha caliente y junto a una loción aceitosa se unta el cuerpo en pequeños masajes que ayudan a relajar cada uno de los músculos y áreas en las que hay tensión.

Seguidamente pasa a hidratar su rostro con tonificadores para realzar la piel de su rostro y evitar el envejecimiento. A ello agrega una sesión en la que una gran vela aromática le da el tono a la atmosfera y le acompaña con un té caliente para relajarla.

Ya con el pijama puesto se posa sobre su cama para practicar la meditación por unos instantes, luego toma un libro y toma una pastilla de melatonina, recomendada por su médico de confianza.

“Dormir mal puede traer problemas de salud, por eso es muy importante consultar con un médico. Mi doctor me formuló melatonina de liberación prolongada, que me ha ayudado a tener un sueño reparador”, finalizó.