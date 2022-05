Melina Ramírez estrena su primer baile de TikTok

La encantadora Melina Ramírez ha sorprendido al presentar lo que considera su primer baile de TikTok, y es que la fiebre por querer bailar e ir al ritmo de medio mundo también la contagiaron.

Fue en un video publicado de manera simultanea en sus redes sociales Instagram y TikTok que se mostró en esta faceta. Allí vestida divinamente con unos leggins negros, una blusa del mismo color, una chaqueta acolchonada con pasamontañas tapando su cabellera y unas botas deportivas se sumó al paisaje de fondo.

Pero algo muy particular y es que está acompañada por su amigo el creador de videos, viajero y bailarín Matías De Rada. “Primer baile de Tik Tok 😂 Lo coordinamos en 4 minutos, literal. El próximo seguro estará mejor 🤣. Tengo que practicar más para estar al nivel de Matías De Rada”, es el pie de publicación que acompañó al video.

Sin embargo, pese a la falta de tiempo y rapidez con la que coordino e baile, sus pasos y movimientos fueron muy similares, por lo que en efecto habrá que esperar a que lo intente de nuevo para ver qué tal le va.

Los mensajes y muestras de apoyo a Melina Ramírez se hicieron sentir en cada uno de los comentarios que hicieron sus seguidores, pues algunos aseguraron que hasta tomarían más de un día en aprender su coreografía y otros reiterando lo bella y divertida que luce en el clip.

“¿4 minutos? 😱 A mí eso no me sale ni en 4 años 😂😂😂😂” y “Uy no, yo no hubiera podido bailar así, no coordino esos pasos”, destacan entre los cientos de comentarios.

Invitó a la vez a seguirla en su cuenta de TikTok en la que ya acumula unos 7 mil seguidores, desde que creó el usuario el año pasado, pero que no había sido tan consistente con publicaciones, por lo que seguramente le sacará mucho provecho para entretener de otra manera.