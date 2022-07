“Seguramente no es el rostro que a ti más te gusta” Daniela Ospina se ’mamó' de las críticas

Daniela Ospina ha sido una de las figuras más criticadas desde siempre, no solo por sus relaciones amorosas y personales, sino por su mismo aspecto físico. A pesar de que Daniela es una de las creadoras de contenido más juiciosas respecto a su alimentación y ejercicio, algunos usuarios afirman que las facciones de su rostro no son las mejores y ella ya se cansó del tema.

Muchos usuarios en internet creen tener el derecho de criticar el cuerpo de otra persona sin miedo alguno. De hecho, muchos de los casos de bullying han mutado a lo virtual, sin importar si es figura pública o no. Obviamente, todos los creadores de contenido están expuestos a los comentarios constantes, tanto buenos como malos, pero no por eso, ellos tienen que soportarlo o normalizarlo.

Una seguidora aprovechó el espacio de la caja de preguntas para insultarla y hacerla sentir mal “Tienes cara de hombre” aseguró dicha mujer, a lo que Daniela, con todas las de la ley, le contestó sin miedo, pero muy decentemente “Seguramente no es el rostro que a ti más te gusta y estás en lo correcto, pero por eso no debes ser tan despectiva con tus palabras. Te invito a mirar más allá y hablar desde el amor para que sea más lindo el lenguaje. Te mando un abrazo gigante”

Pero eso no fue todo, sino que incluso Daniela etiquetó a la mujer en la historia. Jeni, como es el nombre de chica, desactivó su perfil y si, por el contrario, le aplaudieron la educación con la que Daniela le respondió a la mujer “Quisiera ver la cara de quién le dijo eso, en serio, qué manera de faltar el respeto a una persona que no siquiera se mete con nadie, Dios creo a cada persona de manera diferente, porque será que no existe un poquito de respeto”