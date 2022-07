Nutricionista asegura que el nuevo helado de McDonald’s es una ‘aberración’

Los colombianos están recurriendo a la nostalgia, o mejor, el mismo McDonald’s, pues conquistó los corazones de los colombianos con su nuevo lanzamiento de helado: arequipe, helado, migas y cubitos de Chocorramo. A pesar de que la mayoría lo amo y los tiene haciendo filas por todos lados para probarlo, se está haciendo viral un tweet de un nutricionista que dejó al descubierto la ‘aberración’ que sería este helado para el consumo humano.

A inicio de semana, McDonald’s publicó en sus redes sociales la expectativa de un nuevo helado y todos, encantados, recurrieron a las calles para probarlo, publicaron sus respectivas fotos y afirmaron que este producto podría ser la nueva gran alianza entre Colombia y Estados Unidos.

Ahora otros están bastante preocupados porque según un nutricionista, haciendo el balance y las cuentas, podría ser bastante perjudicial para todos, especialmente para los niños, quienes son los más influenciados por este tipo de productos.

“La nueva aberración de McDonald’s Colombia tiene tanta energía y azúcar, que, si se lo come un niño de 6 años, ya cubriría el 38% de su requerimiento diario de energía. Si se lo come uno de 10 años, cubriría el 28%. Y si se lo come un adulto colombiano promedio, estimo un 33%. La página oficial de McDonald’s no dice cuánto de esos carbohidratos reportados son azúcar, pero calculo que puede estar cercano a los 60 gramos. Tiene más azúcar que medio litro de Coca Cola” Empezó diciendo Juan Camilo mesa, quien estudió en la Javeriana y Karolinska Institutet.

“No saben el daño que hacen, sobre todo en generaciones de niños que cada vez se enferman más jóvenes. “Qué exagerado, nadie come eso a diario”. Pues no, pero en este tiempo que he pasado consulta me he dado cuenta de que muchos colombianos lo harían, al menos una vez a la semana” Juan Camilo lo comparó con otros McFlurrys y dejó claro que hasta el momento, este sería el peor.