“Parece travesti”: Critican a Luisa Castro por su cambio de look

Luisa Castro es una de las creadoras de contenido más queridas debido a los años que lleva en las plataformas. Se hizo conocida, sobre todo, por su relación con ‘La Liendra’. Dicho romance fue criticado por muchos porque algunos aseguran que fue bastante materialista, ya que ella habría estado solamente con Mauricio porque le estaba yendo muy bien en redes sociales.

La ruptura también fue muy polémica, pues rápidamente estaba ‘La Liendra’ con Dani Duke, una de las creadoras de contenido más cercanas a Luisa, así que el inició con Dani tampoco fue bien recibido. A pesar de que ya pasaron varios años, los tres se han tenido que encontrar en varios eventos, pero han sabido llevar la relación bastante formal.

A pesar de que Luisa no dio a conocer relaciones personales luego de ‘La liendra’, se ha cotizado como una de las solteras más apetecidas, ya que aparte de su talento, es una mujer bastante bella. Ahora salió en redes sociales con el cabello rubio y ha dejado impactados a todos “parece travesti” “Ellos las prefieren rubias” “Se ve bastante mayor” “Rubia se ve del montón, pelinegra se ve mucho más original”

Luisa estaba tomándose precisamente unas fotos para una marca en especial, así que recurrió a cambiar de look, pero lo que publicó solamente se trataba de una peluca y para el momento. Luego de eso, Luisa apareció con su cabello negro original. Para usuarios en internet, fue un alivio que la chica siguiera con su cabello natural, pues la verdad es que le hace lucir sus facciones mucho más lindas.

A pesar de no tratarse de su cabello tinturado, es necesario aclarar que, al final, lo más importante es que ella se siente cómoda y no se rija por los comentarios externos. Hay que recordar siempre: sobre cuerpos ajenos, no se opina.