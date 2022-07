Daniela Ospina conmemora aniversario de la muerte de su papá mientras James cumple años

La celebración del natalicio del volante zurdo trajo a colación algunas de sus grandes gestas deportivas. Sin embargo, este también suele venir de la mano con una trágica noticia que involucra a otro referente de la selección Colombia. Resulta que el papá de David y Daniela Ospina murió el mismo día del cumpleaños de James Rodríguez, llamativa coincidencia que había pasado desapercibida.

Vea también: James agradece los mensajes por su cumpleaños 31 desde Eindhoven, Países Bajos

El 12 de julio de 2022, James celebró su cumpleaños número 31 desde Eindhoven, Países Bajos. El zurdo, quien está allí realizando la pretemporada con Al Rayyan, utilizó sus redes sociales para agradecerle a las diferentes personas que lo felicitaron.

Aunque llevan varios años separados, algunos esperaban que Daniela Ospina, su exesposa y madre de Salomé, su hija, le dedicara algunas palabras a James. Sin embargo, pocos recuerdan que, el mismo 12 de julio de 2022, se cumplieron tres años de la muerte de su papá, Hernán Ospina. Esto quiere decir que su padre murió el día del cumpleaños de su exesposo. Situación bastante particular que suele pasar desapercibida.

Daniela, hermana de David Ospina, íntimo amigo de James, recordó a su padre con un conmovedor mensaje. En este, aseguró que perderlo ha sido el proceso más difícil de afrontar en su vida.

¿Y si aún me abrazaras? Seguimos en el proceso de entender para qué de cada situación. Pero no te niego que ha sido el proceso más difícil de mi vida. ‘Chacho’, te amo demasiado. Hace tres años te convertiste en un ángel. Sé que me cuidas, pero te extraño demasiado.

— Daniela Ospina