‘Tanto show pa’ nada’. Aída Victoria Merlano ya se arregló con Naldy

Aída Victoria Merlano parece estar probando las mieles del amor con su novio Naldy, un cantante que ha logrado conquistar el corazón de la creadora de contenido. Los dos famosos ya habían estado juntos a principio de año, pero rápidamente se separaron por diferencias en su personalidad. Según lo que dijo la misma Aída, porque tienen un genio muy parecido que no les permite resolver los problemas de la mejor manera.

Lea también: ¿Mateo Carvajal está esperando segundo hijo con su novia?

Sin embargo, luego de haber tomado distancia, volvieron a verse, pero como amigos y, como dicen por ahí, donde hubo fuego, cenizas quedan y terminaron volviendo. El cantante, por medio de una valla gigante en la ciudad de Medellín, compartió un código QR que contenía un video de los dos y le pidió que fuera su novia.

Las cosas empezaron a fluir tanto que Aída se perdió de las redes sociales unos cuantos días y compartir con él. Pero nuevamente Naldy dejó de aparecer en las redes sociales de Aída. Ella confesó que no estaban pasando por un buen momento y por eso no estaban compartiendo tanto tiempo.

Lea también: AdriLatina reveló cómo le fue con la visita del ICBF por su hija Salomé

Muchos usuarios en internet afirmaron que era una situación que ya se sabía, pues volver con el exnovio, generalmente no es una buena decisión. Pero cuando todos pensaron que iban a terminar de nuevo, aparecieron juntos afirmando que ya habían solucionado lo suyo “amor, ¿usted porque me pelea si yo la quiero mucho?” Le peguntó Naldy, a lo que ella contestó “Porque usted jode porque si y porque no. Mentiras cielito. No, ya arreglamos nuestros problemas, ¿cierto?”

Varios aseguraron en redes sociales que probablemente todo fue inventado para dar de que hablar y que realmente les falta un poco de seriedad con su relación, ¿Será que si van a durar mucho más? Eso solo el tiempo lo dirá