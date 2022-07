Jenn Muriel confiesa por qué casi no tiene amigos

Jenn Muriel y Yeferson Cossio fueron pareja por muchos años. A pesar de las separaciones, algunos apuntaron que no terminarían nunca definitivamente, sobre por sus hijos perrunos. Pero lo cierto es que al parecer la relación no daba más y finalmente han decidido cortar la relación, por lo menos románticamente. Ahora que Jenn se la pasaba todo el tiempo con Yeferson y su familia, ¿qué hace?

La creadora de contenido ha estado muy enfocada en su trabajo y generando contenido para sus redes sociales y también como modelo. Sin embargo, algunos han notado que la mayoría de tiempo se la pasa en su casa, así que le han preguntado si es desde siempre que está acostumbrada a la soledad, a lo que ella contestó “La verdad es que si, toda la vida he sido como muy solitaria, o sea, siempre he tenido mi círculo social, ahorita es muy reducido porque uno va aprendiendo que es mejor calidad que cantidad. Pero si, igual, la gente sabe que los amo así me desaparezca, a veces” terminó por decir ella.

Pero no fue lo único que reveló, de hecho confesó que no hace nada en especial para mantener su abdomen plano y que, de hecho, suele ser un poco estreñida, ya que hay muchos alimentos que le caen mal y eso le causa inflamación. Los seguidores de ella recalcan que siempre tiene una buena actitud y es super pacífica para todo.

Algunos creyeron que el haber terminado con Yeferson le traería mucha tristeza, pero la verdad es que está aprovechando este tiempo para realmente dedicarse a lo suyo y hacer crecer su cuenta, que al final y con publicidad, es la que la sostiene económicamente. Otros esperan que tenga pareja para verla de nuevo feliz.