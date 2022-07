¿Jenn Muriel le envió una indirecta a Yeferson Cossio?, esto dijo la influencer

Yeferson Cossio y Jenn Muriel solían ser una de las parejas más queridas en redes sociales. No se conocen las razones, pero dicha razón ya llegó a su final. A pesar de eso, muchos de sus seguidores les siguen pidiendo que vuelvan. Jenn no ha respondido directamente, pero ha decidido clarar ciertas cosas.

Por un lado, esta Jenn muy enfocada en su contenido en redes sociales y su recuperación mental, apoyándose mucho del ejercicio. Yeferson por el contrario, se ha visto en todo lado, menos en su casa, compartiendo con sus amigos, yendo de fiesta y de evento en evento, eso si, también muy concentrado con su ejercicio.

Ahora que ya ha pasado casi dos meses que nos dejaron saber que se iban a separar, Jenn ha estado respondiendo diferentes preguntas en su perfil de Instagram sobre tusas, como pasar la tristeza, etc. En esta ocasión, la creadora de contenido le pidió a sus seguidores que le enviaran sus frases de vida, a lo que uno le respondió “pague con la misma moneda”.

Ante esto Jen afirmó “No, baby, yo no estoy de acuerdo. Yo no pago con la misma moneda, yo soy mucho mejor que eso así que no estoy de acuerdo con la venganza. SI alguien me desea el mal, yo le deseo le bien. Mejor dicho, como por ahí dicen, uno ofrece de lo que tiene”

Muchos aseguraron que podría ser para Cossio la respuesta. Además de eso, aseguró que todas las cosas en la vida pasaban por algo y muchas veces los seres humanos se mataban la cabeza pensando en que hubiese pasado otra cosa.

Por que se ve, Jenn está tomando las cosas por buen camino, y a pesar de hablar de venganza, dejó claro que no lo hace porque no hace parte de su esencia. Ademas, los dos han dejado claro que tiene buena relación por sus perros, que prácticamente son sus hijos.