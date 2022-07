La historia de amor entre Aída Victoria Merlano y Naldy

Aída Victoria Merlano y Naldy son una de las parejas del momento, pues todos fueron testigos de cómo el reguetonero conquisto de nuevo el corazón de Aída pidiéndole que volverán de la forma más publica posible por medio de un cartel pegado en la ciudad de Medellín. Los primeros días del reencuentro fueron soñados y totalmente rosados, casi como de luna de miel, pues se alejaron de las redes sociales para disfrutar su tiempo juntos.

Sin embargo, la creadora de contenido aseguró que su novio no estaba saliendo en redes sociales porque ella no era hipócrita y no estaban pasando por su mejor momento, ¿crisis de nuevo? No se saben más detalles de la situación. Varios se están preguntando como fue que inició este romance y lo cierto es que desde el inicio del 2022, la pareja empezó a aparecer públicamente, por lo menos en redes sociales.

En octubre del 2021, Aída Victoria fue protagonista de uno de los videos musicales de Naldy y a partir de allí los dos empezaron a verse juntos en redes sociales de forma indirecta, pues no aparecían juntos, pero si en los mismos lugares y con los mismos planes. Luego de que Aída terminara con Lumar, la creadora de contenido, empezó a oficializar las cosas con Naldy, se iban de paseo e incluso hasta un tatuaje de carita feliz se hizo el cantante.

A pesar de lo feliz que se veían, las cosas rápidamente llegaron a su fin. Aída afirmó que no había funcionado porque tenían temperamentos muy similares y él no aceptaba cosas que simplemente para ella no tenían negociación. Según lo que se podía ver, simplemente explotaban y no podían solucionar los problemas, pero habían quedado en buenos términos, incluso por cierto tiempo, llegaron a ser buenos amigos.

Finalmente, las cosas volvieron a darse porque en ese compartir, Naldy quiso de nuevo oficializar con ella, así que por medio de una valla que tenía un QR con un video de momentos especiales entre ellos y Aída no se pudo resistir. No se sabe si con esta crisis que están teniendo sigan juntos, la ceradora de cotenido aseguró que estaban trabajando en ello.