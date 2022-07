La separación entre Shakira y Piqué habría sido por temas económicos

Shakira y Piqué están en la boca de todo el mundo. Luego de 13 años de relación, las cosas han llegado a su fin. Las razones han sido varias: supuesta infidelidad, ya no estar felices juntos y ahora se le ha sumado otro tema, pues parece que tuvo que ver con dinero. Muchos podrían pensar que estos famosos no tienen nada de que preocuparse en términos económicos, pero no es así.

Lea también: ¿Cintia Cossio consume drogas?, esto dijo la creadora de contenido

A pesar de que los dos han tratado de ser bastante privados con los problemas que había entre ellos y los detalles de su rompimiento, si hay muchos otros que están hablando del tema. Personas cercanas a la cantante, incluso de su familia, como lo sería su excuñado, el exnovio de su hermana, habló para un programa revelando todo lo que estaba pasando y por qué se habría desprendido la separación.

“Según me ha contado una persona muy allegada a ellos, ha habido un problema económico entre ambos. Supuestamente, Piqué le habría pedido dinero a Shakira para un tema de inversiones y la familia de la cantante se ha negado a que se lo diera. Ellos no mezclan su dinero y llevan la economía familiar al 50%” afirmó el hombre, añadiendo que ella nunca quiso casarse con él, sino que fuera el papá de sus hijos.

Lea también: Lina Tejeiro le regaló un libro a Juan Duque porque al parecer no sabe escribir

Además de eso, Piqué no habría aceptado la propuesta de Shakira al querer mantener ella sola a sus hijos e incluso pagarles tiquetes en primera fila para cuando ellos quieran verlos, pagándole incluso una deuda de más de dos millones que tiene el futbolista para que la deje ir, pero él finalmente no aceptó.

Esta fuente cercana asegura que el Gerard estaría cuadrando desde ya con sus abogados, una contra respuesta con otra propuesta. Por ahora las cosas están solamente iniciando.