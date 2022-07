Aída Victoria Merlano reveló por qué su novio ya no aparece en sus publicaciones

Aída Victoria Merlano se ha caracterizado por ser una mujer sin filtros y que no tiene miedo a expresarse libremente en sus redes sociales, sin importar las consecuencias. Es por eso que cuando uno de sus seguidores le preguntó por su novio Naldy, no tuvo problema alguno en confesar que en este momento estaban atravesando una difícil situación.

La pareja comenzó a salir hace un par de meses, luego de que el músico le hiciera una peculiar propuesta de noviazgo con una gran valla publicitaria, la cual no solo invitaba a la creadora de contenido a ser su novia, sino que también incluía un código QR que llevaba a un video recopilatorio, mostrando varios momentos tiernos que ambos habían vivido hasta ese momento. Y si bien la joven terminó aceptando, por ahora parece que hay problemas con su relación.

A través de una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, Aída Victoria Merlano estuvo respondiendo varias interrogantes, muchas de ellas con temáticas de desamor. Y bajo esta misma línea, uno de sus seguidores decidió abordar el tema de su novio preguntándole por él, haciéndole ver que había notado su ausencia en sus redes sociales.

Ante la interrogante, la influencer no dudó en responder de manera sincera, confesando que por ahora ambos no están pasando por su mejor momento, pero que están trabajando para resolver todo.

“Yo hipócrita no soy, yo veo una gente que se está matando en la casa y viene acá a mostrar felicidad, yo no. Si yo a ti te muestro el amor bonito, la química, la cosa, es porque eso está pasando; y si no te lo muestro es porque no está pasando. Entonces sí, ahora mismo no estamos en el mejor momento de la relación, estamos resolviendo cosas”, reveló.

Seguidamente dejó ver que no tiene problema en exponer que atraviesa por una etapa ruda con Naldy ya que esto forma parte de algo muy “humano”, expresando que este tipo de momentos son completamente normales, y que así como muestra sus días felices, también lo hace con los tristes.

“Yo me quejo de que en las redes sociales no hay humanidad. Aquí lo que hay es humanidad”, concluyó Aída Victoria Merlano.

