Andrea Valdiri mostró sus “habilidades” de ranchera con divertidas historias

Andrea Valdiri ha tenido un par de semanas movidas con diferentes proyectos profesionales, por lo que decidió tomarse un poco de tiempo libre junto a su familia para disfrutar del aire fresco en un rancho. Y si bien la joven se mostró gustosa de participar en las actividades que el lugar ofrecía, al final se llevó una sorpresa al ver que sus habilidades de ranchera no eran tan buenas como ella creía.

La bailarina no solo ha tenido días acontecidos por sus proyectos sino también en materia personal ya que su expareja Lowe León ha estado muy activo a través de las redes sociales atacándola a ella y a su esposo Felipe Saruma con mensajes comprometedores. Por otro lado, hace algunas semanas Yina Calderón también arremetió en su contra con varios comentarios sobre su aspecto, su edad e incluso sus hijas.

A través de una serie de historias en su cuenta de Instagram, Andrea Valdiri pudo compartir con su familia en un rancho, probando un poco de cómo se divierten en esos lugares y disfrutando de la fauna local, en especial sus hijas quienes se divirtieron al montar los caballos de la zona. Sin embargo, la influencer no tuvo la misma experiencia que las pequeñas.

Y es que en varios clips se puede ver lo difícil que se le hace a Valdiri controlar un potro, intentando atraerlo hacia ella con una soga sin nada éxito ya que el animal hacía caso omiso a sus instrucciones, e incluso en varias oportunidades casi logra tirar al suelo a la creadora de contenido, generando varias imágenes graciosas en el proceso.

Luego de varios intentos fallidos, Andrea Valdiri terminó dándose por vencida y decidió tomar su tiempo libre con más calma ya que todo el esfuerzo que hizo para intentar dominar al potro terminó por pasarle factura, haciendo que no tuviera más opción que sentarse a descansar un rato.

Sin embargo, los internautas no dejaron pasar por alto esto y no perdieron mucho tiempo antes de convertir a la bailarina en un meme, no solo por cómo quedó luego de su esfuerzo sino también por las escenas que dejó mientras estaba batallando con sus “habilidades” de ranchera.

