Con un video llorando, Laura Tobón se despide de La Voz Kids

Laura Tobón se suma al movimiento ‘Run For The Oceans’ Instagram @laura_tobon

La Voz Kids es el reality musical que comenzará este lunes 18 de julio en el Canal Caracol en reemplazo de El Desafío The Box que finalizó el viernes pasado y tendrá nuevos jurados y nuevo presentador.

En los jurados no estarán Natalia Jiménez, la española recordada por su paso en el grupo La Quinta Estación, ni el mexicano Jesús Navarro, cantante de Reik; en su reemplazo estarán la puertorriqueña Kany García y el venezolano Nacho.

Vea también: Del deporte a la actuación: ‘Valkyria’ contó que piensa impulsar su carrera como actriz

El otro cambio será de presentador, pues en esta edición estará Iván Lalinde en lugar de Laura Tobón, quien por ahora está dedicada a su hijo Lucca, quien apenas tiene seis meses de nacido.

Justamente, la también modelo publicó en su cuenta de Instagram un video en el que le agradece a La Voz Kids por los años en los que ella estuvo presentando allí y le deja un mensaje al nuevo equipo de trabajo.

Le puede interesar: Mamá de Lina Tejeiro revela qué piensa de Juan Duque, el nuevo novio de su hija

“GRACIAS GRACIAS GRACIAS @lavozkidscolombia Sólo tengo un inmenso agradecimiento por haberme dado la oportunidad de acompañarlos durante 4 temporadas en el programa más mágico de nuestro país. En mi corazón me llevo a cada uno de los niños que he visto crecer y cumplir sus sueños”, escribió.

“Me llevo en el alma esas personas con las que pude trabajar durante varios años, una producción maravillosa y única, compañeros de trabajo que jamás olvidaré! Sobretodo a esos angelitos que creyeron en mi y con amor me vieron crecer año tras año! Que falta me van a hacer pero esto no es más que un hasta luego! Les deseo lo mejor en esta nueva temporada que llega a seguir alegrando los corazones de todos los colombianos! Estaré pegadita con Lucca acompañándolos sin falta! Los quiero familia”, concluyó Laura Tobón.

La publicación de la presentadora ya acumula más de 30.000 likes, cerca de 500.000 reproducciones y más de 300 comentarios entre los que destaca el de su compañera en la temporada pasada Laura Acuña, quien si estará en esta edición de La Voz Kids.

“Mi Lau linda, pronto tendremos a Lucca corriendo por el diamante”, le escribió Acuña a su tocaya.