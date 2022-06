Así celebraron en redes la eliminación de Isabella de MasterChef Celebrity

Con el último reto de eliminación, solo quedan seis celebridades: Cristina Campuzano, ‘Tatán’ Mejía, Ramiro Meneses, Carlos Báez, ‘Estiwar G’ y ‘Chicho’ Arias.

Lea también: “No pasó por encima de nadie”: Claudia Bahamón defendió a Isabella luego de ser eliminada

Antes de conocerse la decisión del jurado, conformado por los chefs Christopher Carpentier, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, tres competidores quedaron en riesgo y tuvieron que enfrentarse para no tener que abandonar el programa. Del reñido encuentro, Isabella Santiago quedó eliminada y tuvo que entregar su delantal.

El hecho dejó conmocionados a todos los presentes en la cocina, y generó diferentes reacciones. Por una parte, los chefs expertos y la presentadora del programa, Claudia Bahamón, lamentaron la salida de Isabella y aseguraron que había sido una competidora admirable que entregó todo de sí misma en cada reto.

Sin embargo, en un principio sus compañeros de juego no supieron muy bien cómo reaccionar y, al final, cuando bajaron para despedirla, recibieron el rechazo de Isabella, con quien no tuvieron la mejor relación durante el reality. Pese a esto, varios famosos comentaron que no guardaban ningún sentimiento o pensamiento negativo hacia la venezolana, y que, al contrario, opinaban que fue una cocinera de alta calidad.

Por su parte, los usuarios de redes y seguidores del programa no esperaron para expresar sus sentimientos frente a la salida de la actriz. Mientras que algunos dedicaron palabras de apoyo, otros celebraron lo ocurrido.

También le puede interesar: ¿Pulla para Isabella? Estiwar G dice que quiere a los mejores en la final

Noticias buenas:

- Gustavo Petro es Presidente de Colombia.

- Sacan de Masterchef a Isabella Santiago.

La justicia existe! — Cesar Augusto Castillo Botia (@CastilloBotia) June 29, 2022

Se fue Isabella Santiago de #MasterChefCelebritycolombia



Duerme en paz el país. 🤩🤩 pic.twitter.com/TC1s11G2EK — 𝗝𝗨𝗔𝗡𝗢 DE VUELTA  (@Herz610) June 29, 2022

Los de RCN editando los momentos "lindos" de Isabella#MasterChefCelebritycolombia pic.twitter.com/qs3wKqIhyc — s2slyuwu (@s2slyuwu) June 29, 2022

Aun así, tal como lo expresó la presentadora, muchos colombianos admiraron la actitud de Isabella y su manera de actuar durante su paso por la competencia, y entendieron que se trataba de un papel que desarrolló durante la competencia.

Isabella Santiago me cae muy bien. Pocas personas se atreven a mostrarse en televisión tal y como son. Es determinada, auténtica y cocinaba muy bien. También es cortante y antipática. Hay que tener carácter para no ponerla de buena persona en televisión nacional, como los demás. — Rafael ☘︎ (@Rafaelphernand) June 29, 2022

Me conmovió la salida merecída de la dificil Isabella Santiago, pero así y todo nunca le juzgue durísimo como la mayoría lo hacían Porque creo hacía un papel de villana y sumado que por su identidad tiende a qué la juzguen mas y le hagan bullying #MasterChefCelebritycolombia pic.twitter.com/NMMjA8LPWj — Pedro Pablo Betancourth otero (@PedroPabloBetan) June 29, 2022

Como despedida, Isabella manifestó que se lleva lo mejor del programa y que para ella significó una experiencia de mucho crecimiento personal.