Tatán Mejía dice que no ha nacido mujer que lo domine

La debilidad de todo padre son las hijas, y es que a ellas en definitiva es imposible decirles que no, como el caso de la estrella de ‘Master Chef Celebrity Colombia’ Tatán Mejía quien cede a las peticiones.

Toda despeinada y muy alterada aparece Maleja Restrepo en la recreación justo para mirar a Tatán y reclamarle por no tener siquiera intención de salir del cuarto. Es allí cuando le dice “Papito, ¿Usted se va a quedar ahí todo el día acostado? Parece mijo. A camellar, lo vi pues”.

Pero esto no es ningún aliciente, pues centrado en sus convicciones este la desafía y responde de manera contundente “No ha nacido mujer que me domine”. Sin embargo, no le dura mucho, ya que de inmediato entra Lupe con una petición muy particular.

Y es que en medio de la discusión aparece de manera intempestiva diciendo “Papi, ¿Te maquillas?”, a lo que este responde “Sí, mi amor” con una voz dulce y muy paternal, olvidando el tono anterior.

Como era de esperarse la publicación, que fue en simultaneo para la cuenta en la red social de Instagram de Tatán Mejía y Maleja Restrepo, generó una infinidad de reacciones de parte de los seguidores quienes se sumergieron en lo tierno y adorable del video. También hubo quienes confesaron que en sus casos la situación con las hijas es similar.

La importancia de la relación entre un padre y su hija

La autoestima de las niñas se construye desde muy temprana edad y depende en gran medida de la relación que construya con su padre. El vínculo entre padre e hija es determinante para su vida como adulta.

Un vínculo sano contribuye al desarrollo de una mujer con autoestima, consciente no solo de su belleza sino también de su valor. Por contra, si la relación no es buena, puede que aquella niña se vuelva poco segura de sí misma.